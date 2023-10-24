لغز جثة سيدة تتدلى من حبل في شقة بكرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان

عثرت الشرطة على جثة ثلاثينية مخنوقة داخل غرفتها بمركز كرداسة شمال قطاع أكتوبر.

تلقى العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر بلاغا من مسؤول غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة داخل شقة في ظروف غامضة.

بتوجيهات من اللواء علاء فتحي، انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة بالتنسيق مع ضباط قطاع الأمن العام وفرقة شمال أكتوبر بقيادة العقيد عبد الحميد السبكي وفي حضور ممثل للنيابة العامة.

معاينة المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث كرداسة ردصت جثة "ندى.خ.ع." تبلغ من العمر 35 سنة، ترتدي ملابسها كاملة ولا توجد بها إصابات ماعدا حز بالرقبة نتيجة تعرضها للخنق.

حرر محضر بالواقعة تحت إشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.