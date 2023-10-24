سر شهادة الـ18 %.. تفاصيل جديدة في اتهام مدير أعمال حلمي بكر بالاستيلاء على 2 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة تفاصيل اتهام الملحن حلمي بكر لمدير أعماله بالنصب وتحويل مبلغ 2 مليون و221 ألف جنيه إلى حسابه.

العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع الشمال تلقى إخطارًا من مأمور قسم العجوزة بحضور محامي حلمي بكر لتحرير محضر بتضرر موكله من مدير أعماله "نور.أ." لإيهامه في مارس الماضي بربط مبلغ 2 مليون و221 ألفا و400 جنيه بشهادة بنكية بنسبة 18 %.

أمام المقدم حسام العباسي رئيس مباحث العجوزة، أفاد محامي حلمي بكر أن مدير أعمال موكله أحضر موظفا ببنك CIB إلى شقته بمنطقة المهندسين، وحصل على توقيعه قبل أن يكتشف -الملحن حلمي بكر- منذ يومين تحويل مدير أعماله المبلغ المشار إليه إلى حسابه الخاص.

تحرر المحضر اللازم وأحاله اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى النيابة العامة تمهيدًا لاستدعاء مدير أعمال الموسيقار حلمي بكر وسماع أقواله.