شكرا لقرائتكم خبر عن عبر ZOOM.. البابا تواضروس الثانى يشدد على أساقفة أمريكا المشاركة بانتخابات الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء، الآباء مطارنة وأساقفة إيبارشياتنا بأمريكا الشمالية، وذلك عبر شبكة الإنترنت من خلال تطبيق ZOOM

وتأمل قداسته في مزمور 42 ووضع برنامجًا روحيًا تقويًا من صلوات القداس الإلهي وصلوات قطع الساعة التاسعة في الأجبية (كتاب صلوات السواعي اليومية).

وعقب انتهاء الكلمة أجاب قداسة البابا على الأسئلة التي وجهت له وأطلع الآباء على مختصر لما تمت مناقشته في سيمينار أساقفة أوروبا الذي انعقد في ڤينيسيا، بإيطاليا يومي 15 و 16 أكتوبر الجاري.

وشدد قداسته على ضرورة المشاركة الإيجابية من الكنائس والإيبارشيات في الانتخابات الرئاسية في ديسمبر المقبل، واختتم اللقاء بالصلاة كما بدأ.



لقاء البابا تواضروس الثانى عبر زووك



جانب من اللقاء