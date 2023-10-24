شكرا لقرائتكم خبر عن النقل تناشد المواطنين المشاركة فى التوعية بعدم اقتحام المزلقان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناشدت وزارة النقل المواطنين بضرورة توخي الحذر عند عبور مزلقانات السكة الحديد والالتزام بتعليمات الهيئة عند العبور و الالتزام بالعبور بعد فتح المزلقان ومرور القطار وعدم اقتحام المزلقان أو السير عكس الاتجاه أثناء غلقه حتى لايؤدي ذلك إلى ازهاق الارواح وتعطيل مسير القطارات

يأتى ذلك في إطار الحملة الموسعة التي أطلقها وزارة النقل تحت عنوان سلامتك تهمنا وذلك لتوعية الركاب والمواطنين من السلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية للمحافظة على أرواحهم وعلى الملكية العامة للدولة.

وفى سياق متصل، تبدأ غدا الاربعاء، هيئة السكة الحديد، عن اتاحة حجز تذاكر السفر على قطارات الـ VIP أرقام ( 905 / 906 - 916 / 917 على خط القاهرة/ الإسكندرية والعكس من خلال منافذ الدفع المباشر "فورى" المنتشرة على مستوى الجمهورية.

يأتى ذلك بعد التطور الذى شهدته السكة الحديد، حيث يمكن للراكب حجز تذكرة السفر على خطوط السكة الحديد من عدة اماكن دون الذهاب للمحطة، حيث شهدت منظومة حجز التذاكر تطور كبير اتاحت الحجز الإلكترونى من العاتف والحجز عن طريق محال الماركت.

السير عكس الاتجاه

أفعال خاطئة