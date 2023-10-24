شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد 24 منظمة محلية ودولية لمتابعة انتخابات الرئاسة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى نائب رئيس محكمة النقض، قرارا باعتماد 24 منظمة محلية ودولية، لمتابعة الانتخابات الرئاسية لعام 2024. وتستعرض ”الخليج 365” في إنفوجراف أسماء المنظات التي تم اعتمادها بقرار من الهيئة الوطنية، وجاءت كالآتي: 1-مؤسسة المستقلين الدوليين 2-المؤسسة الوطنية للسلام والتنمية وحقوق الانسان 3-الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية 4-مؤسسة الشبكة العربية للاعلام الرقمى وحقوق الانسان 5-مؤسسة ارتقاء للتنمية 6-جمعية المركز الاعلامى لحقوق الانسان 7-جمعية قرار للتدريب والتطوير والتنمية المستدامة 8-جمعية المنظمة المصرية لحقوق الانسان والتنمية 9-جمعية تنمية المجتمع بام صابر 10-مؤسسة شباب 2030 للتنمية 11-مؤسسة أيادى مصرية للتنمية وتأهيل الشباب 12-المركز المصرى للفكر والدراسات الإستراتيجية 13-جمعية الجامعة العربية للتنمية والصداقة بين الشعوب 14-جمعية المركز العربي لحقوق الإنسان والدفاع الإجتماعى 15-مؤسسة المجلس العربي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان 16-المؤسسة المصرية للسلام والتنمية 17- جمعية منظمة مصر أولا لحقوق الانسان والتنمية 18- جمعية مصر السلام للخدمات والتنمية 19- جمعية الوحدة لحقوق الانسان 20- جمعية حقوق الانسان لتنمية المجتمع بأسيوط 21- جمعية حقوق المرأة والطفل لتنميو المجتمع بأسيوط 22- مؤسسة مركز عيون لدراسة وتنمية حقوق الانسان والديمقراطية بأسيوط 23- مؤسسة التعاون الانمائى 2- المركز السويدى لحقوق الانسان

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