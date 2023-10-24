شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تطالب بوقف إطلاق نار فورى ومستدام.. غدا فى الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها " مصر تطالب بوقف إطلاق نار فورى ومستدام.. وزير الخارجية من نيويورك: القاهرة تبذل جهودا كبيرة للإفراج عن المحتجزين وإيصال المساعدات للفلسطينيين بغزة.. «شكرى» يؤكد ضرورة تفعيل عملية السلام فى الشرق الأوسط.. والأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى وقف إطلاق النار بالقطاع.

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