شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى: ما يحدث يدمى قلوبنا والأطفال الذين فقدوا أرواحهم أو أبائهم ليس لهم ذنب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان وزير الخارجية سامح شكرى، جرائم إسرائيل ضد أهالى غزة قائلا: :"أتساءل اليوم أي حق هذا الذي يسمح لصاحبه عدم التفرقة بين عدو يستهدفه ومدنيين عزل فُرض عليهم القدر أن يعيشون في هذه البقعة من أرضهم، ويفرضون حصارا على 2 مليون و400 ألف إنسان يتعرضون لإبادة وتهجير قسرى.

وأضاف وزير الخارجية، خلال كلمته بمجلس الأمن، أن ما يحدث يدمى قلوبنا، الأطفال الذين فقدوا أرواحهم أو أبائهم أو امهاتهم أو أشقائهم ليس لهم ذنب.

وأوضح سامح شكرى، أن مصر بادرت بإدانة استهداف أي مدنيين ولا تقبل لأي استهداف لمدنيين عزل لأي طرف أو احتجازهم ليكونون أداة للمقايضة، وتطالب بالإفراج عنهم، فالإنسانية لا تتجزأ ولا انتقائية، ولكن إذا كان البعض منشغل بلعبة إلقاء اللوم، بينما يستمر القتل والتدمير، فاللحظة التي نعيشها حاليا لم تأت من فراغ.