شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى: القضية الفلسطينية عبر كل مراحلها ظلت صامدة ولم تمت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية سامح شكري إننا لن تغمض لنا عين حتى تنتهي هذه الحرب، موضحا أن قمة القاهرة للسلام سعت لاحتواء الموقف في غزة.

وأضاف وزير الخارجية، خلال كلمته بمجلس الأمن أن التصعيد الحالي يقود المنطقة إلى وضع خطير، وتابعنا بأسف عجز مجلس الأمن عن إصدار قرار بوقف إطلاق النار.

وتابع وزير الخارجية :"القضية الفلسطينية عبر كل مراحلها ظلت صامدة ولم تمت، والشعب الفلسطيني لن ينزح عن أرضه ولن تقبل مصر بذلك".