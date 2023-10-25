شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: الناجحون فى اختبارات مسابقة الـ30 ألف معلم يتم تعيينهم فورًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن الوزارة رصدت قبل بدء العام الدراسي التحديات والعقبات التي كانت تواجه العام الدراسي خلال العام الماضي، وبدأت الوزارة مبكرا على العمل على وضع حلول خارج الصندوق لها.

وأضاف "زلطة"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنه في أغسطس الماضي عملت الوزارة على توفير مواد تعليمية وتدريبية على موقع الوزارة تمثل شرح زيادة للمناهج الدراسية للطلاب وتحميلها مجانا، ووضع بنوك أسئلة يقيم من خلالها الطالب درجاته.

وأشار إلى أن عجز المعلمين يشكل تحدياً موجوداً منذ فترة وتركمي، وليس بالعام الدراسي الحالي، وهناك آلية تجرى لانتقاء المعلمين الجدد متعلقة بالمسابقة الخاصة بتعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات بواقع 30 ألف معلم كل عام.

وأكد أن مسابقة المعلمين تسير وفقا للآليات الخاصة بها والدفعة الثانية اختبرت في الجهاز المركزي للإدارة، والإعلان عن الدفعة الثالثة في يناير المقبل، لافتا أن الناجحين في اختبارات مسابقة الـ 30 ألف معلم يتم تعيينهم فورا.