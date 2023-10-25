شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء ماليزيا: لدينا تاريخ عظيم مع مصر.. ونحتاج إلى المزيد من التبادل التجاري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، إنّ الحكومة الإسرائيلية انتهكت الاتفاقيات الدولية ومقررات الأمم المتحدة والقانون الدولي مع الإفلات من العقوبة، مشددًا على أنه لم يتم ممارسة سوى القليل من الضغوط عليها.

وأضاف "إبراهيم"، خلال حواره عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "لست متفائلا بأن هذا سيتغير، ولكن الحد الأدنى الذي نطلبه هو معاملة الفلسطينيين كبشر، أوقفوا قتل النساء والأطفال والمدنيين، وأطالب بحماية المستشفيات والمدارس، وإن لم يكن من الممكن ضمان هذا فإن هذه حالة مؤسفة للإنسانية".

وحول العلاقات مع مصر، قال رئيس وزراء ماليزيا: "لدينا تاريخ عظيم معا، ويتمتع البلدان بعلاقات طويلة الأمد لأسباب عدة منها الأزهر الشريف حيث يأتي الطلاب ويتعلمون هناك ولكن هناك قلعة لحماية الإسلام والتفاهم المشترك والدعوة العامة في المنطقة، بالإضافة إلى النشاط الاقتصادي والاستثماري، ومن خلال مناقشات مع القادة المصريين وبخاصة الرئيس السيسي أعتقد أننا بحاجة إلى المزيد من التبادل التجاري وأكدت على أهمية التحالف الاقتصادي والاستراتيجي لأن هناك قوة داخل ماليزيا تدفع لتعزيز القدرات من حيث التكنولوجيا المتطورة وكذلك نحن على قناعة بالقوة التي تتمتع بها مصر من حيث الدفاع والصناعة والأمن الغذائي وتكنولوجيا الغذاء".