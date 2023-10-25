شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الوطنية: تصويت المصريين بالخارج بانتخابات الرئاسة بالاقتراع السرى المباشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى قرار بشأن قواعد وإجراءات تصويت المصريين المتواجدين خارج جمهورية مصر العربية في الانتخابات الرئاسية 2024.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار رقم 26 لسنة 2023 المنظم لقواعد وإجراءات تصويت المصريين المتواجدين بالخارج خلال الانتخابات الرئاسية، والذى تضمن أنه لكل مصري يوجد خارج مصر في اليوم الذي تجرى فيه انتخابات رئيس الجمهورية بالخارج، الحق في الإدلاء بصوته في الانتخاب، متى كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنا الرقم القومي .

كما جاء بالقرار أن يكون التصويت عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق، ولا يقبل في إثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.

وكانت الهيئة الوطنية أصدرت قرار بقواعد وإجراءات التظلم أمام اللجنة العامة من عملية الاقتراع أو صحة التصويت وكذا إجراءات الطعن أمام الهيئة الوطنية للانتخابات على قرارات اللجنة العامة والبت فيه.

وتعد اللجان العامة، هي الجهة العليا المشرفة بشكل مباشر على عمل لجان الاقتراع الفرعية التي تُجرى بها عمليات الانتخاب، كما أنها الجهة التي تتولى مراجعة أوراق الانتخابات المسلمة إليها من رؤساء لجان الاقتراع الفرعية، وتجميع أصوات الناخبين من واقع محاضر الفرز الواردة إليها من اللجان الفرعية، وإعلان الحصر العددي للأصوات في نطاق كل لجنة عامة.

وتضمن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 25 لسنة 2023 على أنه للمرشحين أو وكلائهم التظلم أمام اللجان العامة من جميع المسائل التي تتعلق بعملية الاقتراع أو صحة أو بطلان إدلاء أي ناخب بصوته، ويكون التظلم من الإجراءات منذ بداية عملية الاقتراع وحتى إعلان الحصر العددى للأصوات باللجنة العامة، وتصدر اللجان العامة قرارها في التظلم خلال 24 ساعة من تقديمه إليها.

كما أنه للمرشحين أو وكلاتهم الطعن على القرارات الصادرة من اللجان العامة في التظلمات المقدمة إليها خلال اليوم التالي لإصدار قراراتها فيها، وذلك أمام الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي تفصل في الطعن على خلال اليومين التاليين على صدوره، وذلك بعد سماع أقوال الطاعن أو إخطاره حضور أمامها وتخلفه عن الحضور .

ذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت عن القائمة القائمة المبدئية للمرشحين للانتخابات الرئاسية والتي جاء الأسماء بالترتيب المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح الرئاسى حازم عمر.

.الهيئة الوطنية للانتخابات،مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات، اجتماع الهيئة الوطنية للانتخابات، الرئيس السيسى، المستشار حازم بدوى ، المستشار أحمد البندارى، جدول انتخابات الرئاسة في الخارج، جدول انتخابات الرئاسة في الداخل ، انتخابات الرئاسة، موعد انتخابات الرئاسة، الانتخابات الرئاسية، ميعاد انتخابات الرئاسة، الوطنية للانتخابات، مرشحي الرئاسة، انتخابات الرئاسة 2024، المرشحين للرئاسة، جدول انتخابات الرئاسة، معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي، الخليج 365 بلس، تشكيل الهيئة الوطنية للِانتخابات،معرفة لجنة الانتخابات بالاسم،معرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الموبايل، المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024،قانون الانتخابات الرئاسية،الانتخابات الرئاسية المصرية المرشحين، عبد الفتاح السيسي، عبد السند يمامه، حازم عمر، فريد زهرات،