شكرا لقرائتكم خبر عن كلمة وزير الخارجية في مجلس الأمن لوقف العدوان على غزة.. يطالب بوقف فوري لإطلاق النار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت مصر بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في قطاع غزة بلا قيد أو شرط وبوقف كافة الممارسات التي تهدف إلى التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني إلى أي مكان خارج أرضه، وبما يمثل خرقاً جسيما للقانون الدولي الإنساني ويرقى إلى جرائم الحرب.

جاء ذلك في بيان جمهورية مصر العربية الذي ألقاه سامح شكري وزير الخارجية خلال جلسة النقاش المفتوح رفيع المستوى لمجلس الأمن بشأن "الوضع في الشرق الأوسط خاصة القضية الفلسطينية" اليوم الثلاثاء بنيويورك.

وقال شكري إن الأراضي الفلسطينية تشهد في هذه اللحظة أحداثاً مروعة، حيث زاد عدد ضحايا الأعمال العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة عن خمسة آلاف ضحية من المدنيين الأبرياء، ضمنهم أكثر من ألفي طفل في فترة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أسابيع، ولا تزال آلة الحرب مستمرة وبصورة عشوائية - في حصد الأرواح بدون تفرقة أو تمييز.

ورغم هذه الصدمة الإنسانية، وما تشهده على مدار الساعة من ضحايا.

وتابع "من المؤسف - بل والمخزي - أن البعض ما زالوا مستمرين في تبرير ما يحدث، تحت شعار حق الدفاع عن النفس ومقاومة الإرهاب... وأتساءل اليوم... أي حق هذا الذي يسمح لصاحبه عدم التفرقة بين عدو يستهدفه ومدنيين عزل، فرض عليهم القدر أن يعيشوا لقرون على هذه البقعة من وطنهم، وأن يُفرض عليهم حصار ..... على مليونين ونصف من المدنيين، يتعرضون للقتل والتجويع والتهجير قسراً".

وفيما يلي النص الكامل لكلمة وزير الخارجية سامح شكري امام مجلس الامن :