شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة يستهل زيارته للعاصمة الإيطالية روما بعقد مجموعة من اللقاءات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهل، اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، زيارته القصيرة الحالية للعاصمة الإيطالية روما، بعقد عدد من اللقاءات المهنية الهامة من بينها لقاء مع اتحاد شركات الصناعات والخدمات في إيطاليا Feder Turismo، حيث التقى رئيس الاتحاد وعدد من مسئولى مجموعة من الشركات التي لديها رغبة في الاستثمار في مصر.

وحرص الوزير، خلال هذا اللقاء، على الاستماع لمقترحاتهم المتعلقة بإقامة بعض المشروعات الاستثمارية في مصر، مؤكداً على حرص الوزارة على تحفيز وتشجيع سبل الاستثمار السياحي في مصر بما يخدم أهداف تحقيق النمو السياحي وتحسين التجربة السياحية بها.

كما عقد أحمد عيسى، لقاءات مع مسئولي مجموعة من كبار منظمى الرحلات الإيطاليين العاملين في السوق المصري، حيث حرص خلالها على الوقوف على الموقف الراهن للطلب في السوق الإيطالي على مصر، ومتابعة الخطط التشغيلية الخاصة بهم، ومعدلات الحجوزات في مصر خلال الفترة المقبلة.

كما استمع لرؤيتهم ومقترحاتهم لزيادة حجم أعمالهم في مصر وبما يضمن استمرار تدفق الحركة السياحية الوافدة من هذا السوق.

واستعرض أحمد عيسى أبرز التطورات التي تشهدها صناعة السياحة في مصر وجهود الدولة للارتقاء بها، كذلك المؤشرات الحالية لحركة السياحة الوافدة لمصر من السوق الإيطالي، مشيراً إلى أن هذا السوق يعد أحد أهم الأسواق السياحية المصدرة للسياحة الوافدة إلى مصر وتستهدف الوزارة دفع مزيد من الحركة الوافدة منها إلى مصر خلال الفترة المقبلة.

وحرص الوزير على التأكيد على مجموعة من الرسائل الهامة منها استقرار الأوضاع في كافة المقاصد السياحية المصرية، والدعم الكامل من الوزارة لشركاء المهنة في صناعة السياحة في مصر سواء على المستوى الدولي أو المحلي، واستعدادها لتقديم كافة سبل الدعم لهم.

كما قام بإطلاعهم على مستجدات الاجراءات التي تتخذها الوزارة للتعاون مع شركاء المهنة في الخارج، مشيراً إلى استمرار الوزارة في تنفيذ الحملات التسويقية المشتركة، وقيامها بمد برنامج تحفيز الطيران الحالي حتى شهر أبريل المقبل مع إجراء بعض التعديلات عليه وتزويد حزمة إضافية جديدة لبعض المقاصد السياحية لمدة 4 أشهر، حيث كان من المقرر انتهاء العمل به في نهاية أكتوبر الجاري.

وقد استضافت السفارة المصرية في روما هذه اللقاءات، وحضرها كل من السفير بسام راضي سفير جمهورية مصر العربية لدى إيطاليا، ويمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، ومحمد فرج الملحق السياحي بالمكتب السياحي ببرلين بألمانيا والمشرف الإداري والمالي على المكاتب السياحية بكل من روسيا وإيطاليا ودول الإشراف التابعة لها.

تجدر الإشارة إلى أن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، يقوم بهذه الزيارة لعقد عدد من اللقاءات والاجتماعات الرسمية مع المسئوليين الحكوميين الإيطاليين في مجال السياحة، وعقد لقاءات مهنية مع ممثلي وكالات السفر والسياحة الإيطاليين ومنظمي الرحلات السياحية إلى مصر، بالإضافة إلى عقد مجموعة من اللقاءات الإعلامية.