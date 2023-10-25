صدمته سيارة.. النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة في وفاة شخص بالتجمع الخامس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بتفريغ كاميرات المراقبة، في واقعة وفاة شخص بعد الاصطدام به في منطقة التجمع الخامس، لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وكانت النيابة أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهم كان يقود سيارته واصطدم بالمجني عليه، ما تسبب في سقوطه ووفاته قبل نقله إلى المستشفى، واعترف السائق بارتكاب الواقعة وهروبه من مكان الواقعة خوفا من ضبطه.

البداية كانت بورود إخطار إلى النيابة يفيد بوصول شخص متوفيا بعد الاصطدام بسيارة في منطقة التجمع الخامس، وعلى الفور أمرت النيابة بتحديد المتسبب في الواقعة وضبطه.