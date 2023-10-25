أحمد موسى عن مساعدات غزة: "لولا مصر والسيسي مكنش هيدخل كيلو رز"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - داليا الظنيني:

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن جهود الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل استدامة دخول المساعدات بشكل يومي لأهالي قطاع غزة الذين يعيشون ظروفًا صعبة منذ العدوان الإسرائيلي الذي دخل يومه الـ 18.

وقال "موسى" خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء: لولا ضغط مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي، لم يكن ليدخل "كيلو أرز" واحد قطاع غزة حتى اليوم.

وأكد أن الجهود المصرية المصرية نجحت في إدخال مئات الأطنان من المساعدات على متن 75 شاحنة على أربع دفعات إلى قطاع غزة، ومنها شاحنات التحالف الوطني للعمل الأهلي.

وأشار إلى أن مصر هي الداعم الأول لفلسطين في المساعدات الإنسانية التي تشمل الدواء والغذاء وتدخل عبر الشاحنات من خلال معبر رفح.

وشدد على أن إسرائيل كانت ترفض دخول المأكل والمشرب والوقود إلى غزة من أجل الضغط على الفلسطينيين وإجبارهم على الهجرة إلى مصر.

وأوضح، أن مصر ربطت دخول المساعدات لقطاع غزة، بخروج بعض العالقين على معبر رفح من حاملي جنسيات أجنبية في الجانب الفلسطيني.

وأضاف: هناك قواعد ومواقع عسكرية أمريكية بالمنطقة تتعرض للضرب وقد نجد واشنطن تضرب بعض الدول خلال الفترة المقبلة، موضحا أن مقترح ماكرون بشأن إنشاء التحالف الدولي لمواجهة حماس، يعني أن حلف الناتو على حدودنا.

وأشار إلى أن إسرائيل أجلت العملية البرية على قطاع غزة، وأمريكا هي من تقوم بالتخطيط وأرسلت خبراء وقيادات من الجيش الأمريكي إلى تل أبيب؛ لأن بايدن لا يثق في إسرائيل، ولذا فإن القادة الأمريكان يتولون قيادة العمليات البرية في غزة ولهم خبرة في العراق وأفغانستان وغيرهم.

وأكد موسى، أن الاجتياح البري لقطاع غزة، سيكون بمثابة عملية عسكرية كبيرة، قد تشمل إيران وحزب الله، لأنهما يهددان بالتدخل في الحرب حال الاجتياح البري، مبينا أن أمريكا لديها قواعد عسكرية في المنطقة والإقليم منتشرة وجاهزة إلى جانب حاملتي الطائرات وهذا يجعلها قادرة على توجيه أكثر من ضربة في وقت واحد.