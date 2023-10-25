برلماني: الوساطة المصرية للإفراج عن المحتجزين بغزة تضمن استمرار المساعدات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تبذل جهودا غير عادية في القضية الفلسطينية، ولعل الوساطة للإفراج عن المحتجزين بقطاع غزة خطوة جادة من قبل الدولة لدفع مسار المفاوضات في القضية الفلسطينية في الاتجاه الصحيح.

وأشار في بيان اليوم، إلى أن نجاح مصر في إطلاق سراح محتجزتين بغزة يعكس دورها الدبلوماسي الرائد بالمنطقة ومساعيها، لخفض التصعيد في الأراضي الفلسطينية ووقف حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، وسيكون له عظيم الأثر في نقل المفاوضات لمراحل متقدمة، متابعا: «الدولة المصرية تتبنى القضية الفلسطينية، وتعمل طوال الوقت، وما زالت تعمل على إنهاء التصعيد العسكري وتوفير الحماية الدولية لفلسطين».

وأضاف أن الدولة المصرية تتبنى القضية الفلسطينية، ولن تقبل المزايدة من قبل أحد على الموقف المصري، وهناك تحركات كبيرة في هذا الصدد، سواء على الصعيدين الإقليمي أو الدولي، إذ تطالب مصر دوما إعلاء صوت العقل لوقف نزيف الدماء وإرساء السلام العادل بالدعوة لحل الدولتين، وفقًا لمرجعيات الشرعية الدولية.

وطالب النائب عمرو القطامب المجتمع الدولي إلقاء مزيد من الضوء على القضية الفلسطينية وحرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال ضد الشعب الأعزل يوميا، والممارسات التي تخالف كل القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، ومنظمات حقوق الإنسان التى تقف مكتوفة الأيدى.