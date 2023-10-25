بسمة وهبة تعلق على حديثها باللغة العبرية: "الفيديو عمل تأثير في إسرائيل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

قالت الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة على قناة المحور، إن الإعلام العبري حَرف الرسالة التي ألقتها منذ أيام باللغة العبرية، عن طريق الذكاء الاصطناعي.

وظهرت ملامح الذهول على وجه "وهبة"، مضيفة: "عايزة أكسر الشاشة من هول التحريف الذي تم للفيديو الذي قدمته".

وأضافت وهبة أن "الفيديو عمل تأثير في إسرائيل وهي أضعف من البوستات التي يتم نشرها على السوشيال ميديا وفي الإعلام، وأضعف من كلامنا ومن رسائلنا"، مشيرة إلى أن الفيديو الذي قدمته باللغة العبرية، كان يقدم رسالة للشعب الإسرائيلي حول الجرائم التي يقوم بها النظام الإسرائيلي.

وقالت وهبة: "هناك انقسام واضطرابات داخلية بإسرائيل، وهذا ما جعل نتنياهو متوتر من أن مذيعة مصرية عملت فيديو يتيم باللغة العبرية المكسرة، لكن هذه المذيعة قلقتك وسبحان الله يوضع سره في أضعف خلقه، وأنا مذيعة بسيطة حاولت أن أقدم فيديو أخدم به القضية الفلسطينية".