رئيس "القناة للكهرباء": تعليمات مشددة بمراجعة عدادات كبار المشتركين ومسبقة الدفع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد صلاح:

ترأس المهندس سامي عرفة أبو ورده، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، اجتماعا موسعا مع رئيس وقيادات قطاع كهرباء البحر الأحمر، في إطار متابعته لأداء كافة القطاعات بالشركة لتنشيط الأداء بها والوقوف على تنفيذ المشروعات القومية والتنموية وإزالة العقبات التي تواجه العمل.

وعقد رئيس الشركة فور وصوله سلسلة من الاجتماعات مع قيادات القطاع استعرض خلالها كافة المشاريع التي تنفذها الشركة في البحر الأحمر.

وعقد رئيس الشركة اجتماعا موسعا ضم قيادات القطاع ومديري الإدارات بالقطاع، استمع خلالها لشرح كاف وواف عن كافة الأعمال الجاري تنفيذها بالقطاع، كما شدد على ضرورة مراجعة عدادات كبار المشتركين والتأكد من محولات التيار.

ونوه إلى ضرورة عمل الصيانات اللازمة والانتهاء من تنفيذ خطط الإحلال والتجديد والتوسعات والاهتمام بتقديم خدمات متميزة للمواطنين، كما شدد على ضرورة مراجعة العدادات مسبوقة الدفع والتأكد من صحة توصيلاتها ومراجعة العدادات التي لم يتم شحنها لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر.

كما طالب بضرورة البدء الفوري في تأهيل البنية الأساسية لكافة الهندسات وسرعة الانتهاء من مراكز خدمه العملاء فورا على أن تكون مطابقة لاحدث المواصفات العالمية ومؤسسة بأحدث الأجهزة الحديثة كما وجه بسرعة الإنتهاء من كافة المشروعات مع وضع جدول زمني للانتهاء منها على أن يعرض عليه ما تم أسبوعيا، مشددا على ضرورة مكافحة سرقات التيار الكهربائي والقضاء على الفقد وكذلك تحصيل مستحقات الشركة حتى تفي الشركة بالتزاماتها.

وطالب بضرورة الاهتمام بالمواطنين وتقديم خدمات متميزة لهم وإنهاء طلباتهم في زمن ووقت قياسي.