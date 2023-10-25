شكرا لقرائتكم خبر عن علماء الأمة يدينون محاولات التهجير القسرى لشعب فلسطين ويدعون لوقف الحرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بيان موقع من علماء الأمة يدين ما يحدث من جرائم الاحتلال الإسرائيلي على أرض فلسطين المحتلة.

وجاء بيان الأوقاف "ندين نحن الموقعين على هذا البيان ما يحدث من العدوان الإسرائيلي من قتل للنساء والأطفال والمدنيين العزل في غزة وحصار وتجويع أهلها وهدم المستشفيات على رؤوس من فيها من المرضى والأطباء وقطع المياه والكهرباء ومنع الوقود عن أكثر من مليونين ونصف المليون نسمة بها، مما يعد جريمة حرب وإبادة جماعية مكتملة الأركان" .

وتابع البيان إننا لندعو كل أحرار العالم وجميع مؤسساته الدولية والحقوقية والإنسانية إلى العمل على سرعة وقف هذه الحرب في أسرع وقت ممكن والعمل على إحلال السلام العادل المنصف وبما يقرر حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف ونرفض رفضا قاطعا التهجير القسرى للشعب الفلسطينى من أرضه وتصفية قضيته كما نرفض وبحسم أى محاولة للمساس بالمسجد الأقصى المبارك أولى القبلتين ليظل عهدة إسلامية خالصة".