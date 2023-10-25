شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يؤكد لنظيره الأمريكى ضرورة وقف إطلاق النار فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، بأن سامح شكري وزير الخارجية التقى وزراء المجموعة العربية المتواجدين في نيويورك مع أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، وذلك على هامش انعقاد جلسة النقاش المفتوح رفيع المستوى لمجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط وخاصة القضية الفلسطينية.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن الاجتماع شهد نقاشاً صريحاً بين الوزراء العرب ووزير الخارجية الأمريكي حول الأوضاع المتردية فى قطاع غزة نتيجة استمرار القصف الجوي ضد المدنيين وسياسة الحصار والتجويع.

وحرص سامح شكري خلال اللقاء على إعادة التأكيد على موقف مصر الداعي الي ضرورة احتواء الأزمة الراهنة، وذلك من خلال المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار، والحيلولة دون الدخول في دائرة مفرغة من العنف قد يمتد مداها لتشمل أجزاء أخرى في المنطقة، والرفض القاطع لأية محاولات تهدف لتصفية القضية الفلسطينية على أساس دعوات النزوح أو سياسات التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني بالمخالفة لكافة أحكام القانون الدولي الإنساني.

كما أكد الوزير شكري على الأهمية القصوى لضمان النفاذ الآمن والكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة للتخفيف من وطأة المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الفلسطينيون تحت القصف الإسرائيلي المستمر، مجددا التذكير بموقف مصر الثابت والداعي إلى التعامل مع جذور الأزمة الراهنة، والمتمثلة فى انسداد الأفق السياسي أمام الشعب الفلسطيني على مدار العقود الماضية، وضرورة تحرك المجتمع الدولي لإحياء السلام العادل والشامل القائم على حل الدولتين.