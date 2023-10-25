شكرا لقرائتكم خبر عن طقس مائل للحرارة نهارا.. تعرف على حالة الطقس على كافة الأنحاء حتى الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر
وينشر ”الخليج 365” لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الأحد المقبل 29 أكتوبر 2023 كما يلى:
الأربعاء 25 أكتوبر:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 31 درجة الصغرى 22.
السواحل الشمالية العظمى 29 درجة الصغرى 21.
جنوب سيناء العظمى 33 درجة الصغرى 25.
شمال الصعيد العظمى 32 درجة الصغرى 18.
جنوب الصعيد العظمى 38 درجة الصغرى 22.
الخميس 26 أكتوبر:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 32 درجة الصغرى 22.
السواحل الشمالية العظمى 29 درجة الصغرى 21.
جنوب سيناء العظمى 35 درجة الصغرى 24.
شمال الصعيد العظمى 33 درجة الصغرى 18.
جنوب الصعيد العظمى 38 درجة الصغرى 23.
الجمعة 27 أكتوبر:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 31 درجة الصغرى 21.
السواحل الشمالية العظمى 29 درجة الصغرى 20.
جنوب سيناء العظمى 34 درجة الصغرى 24.
شمال الصعيد العظمى 33 درجة الصغرى 19.
جنوب الصعيد العظمى 39 درجة الصغرى 24.
السبت 28 أكتوبر:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 31 درجة الصغرى 21.
السواحل الشمالية العظمى 29 درجة الصغرى 20.
جنوب سيناء العظمى 34 درجة الصغرى 24.
شمال الصعيد العظمى 34 درجة الصغرى 18.
جنوب الصعيد العظمى 39 درجة الصغرى 22.
الأحد 29 أكتوبر:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 31 درجة الصغرى 21.
السواحل الشمالية العظمى 29 درجة الصغرى 20.
جنوب سيناء العظمى 35 درجة الصغرى 24.
شمال الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 18.
جنوب الصعيد العظمى 37 درجة الصغرى 22.
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