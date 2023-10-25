شكرا لقرائتكم خبر عن طقس مائل للحرارة نهارا.. تعرف على حالة الطقس على كافة الأنحاء حتى الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة حتى الأحد المقبل 29 سبتمبر 2023، حيث متوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري و جنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وينشر ”الخليج 365” لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الأحد المقبل 29 أكتوبر 2023 كما يلى:

الأربعاء 25 أكتوبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 31 درجة الصغرى 22.

السواحل الشمالية العظمى 29 درجة الصغرى 21.

جنوب سيناء العظمى 33 درجة الصغرى 25.

شمال الصعيد العظمى 32 درجة الصغرى 18.

جنوب الصعيد العظمى 38 درجة الصغرى 22.

الخميس 26 أكتوبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 32 درجة الصغرى 22.

السواحل الشمالية العظمى 29 درجة الصغرى 21.

جنوب سيناء العظمى 35 درجة الصغرى 24.

شمال الصعيد العظمى 33 درجة الصغرى 18.

جنوب الصعيد العظمى 38 درجة الصغرى 23.

الجمعة 27 أكتوبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 31 درجة الصغرى 21.

السواحل الشمالية العظمى 29 درجة الصغرى 20.

جنوب سيناء العظمى 34 درجة الصغرى 24.

شمال الصعيد العظمى 33 درجة الصغرى 19.

جنوب الصعيد العظمى 39 درجة الصغرى 24.

السبت 28 أكتوبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 31 درجة الصغرى 21.

السواحل الشمالية العظمى 29 درجة الصغرى 20.

جنوب سيناء العظمى 34 درجة الصغرى 24.

شمال الصعيد العظمى 34 درجة الصغرى 18.

جنوب الصعيد العظمى 39 درجة الصغرى 22.

الأحد 29 أكتوبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 31 درجة الصغرى 21.

السواحل الشمالية العظمى 29 درجة الصغرى 20.

جنوب سيناء العظمى 35 درجة الصغرى 24.

شمال الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 18.

جنوب الصعيد العظمى 37 درجة الصغرى 22.