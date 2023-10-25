شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول بالصحة العالمية: جيش الاحتلال قصف 68 منشأة صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ 68 استهداف للمؤسسات الصحية، نتج عنه مقتل 490 شخصا من ضمنهم 16عامل بالمؤسسات الصحية.

أضاف المنظري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن الهجمات الإسرائيلية خلفت قتل 29 موظف في الأونروا، وتم تدمير أكثر من 100 سيارة إسعاف، وخروج مستشفيات من الخدمة، متابعا: "هناك استهداف مباشر للمستشفيات في قطاع غزة أمام مسمع الجميع".

أضاف المنظري، أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يتطلب أن يقف العالم وقفة جادة أمام هذه الحرب الصارخة ضد المبادئ والقوانين الدولية، لذلك أصبح الأمر صعب للغاية".