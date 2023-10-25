شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الأربعاء 25/10/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:36 ص
موعد صلاة الظهر 12:39 م
موعد صلاة العصر 50: 3 م
موعد صلاة المغرب 6:16 م
موعد صلاة العشاء 7:33 م
مواقيت الصلاة فى الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:41 ص
موعد صلاة الظهر 12:44 م
موعد صلاة العصر 3:54 م
موعد صلاة المغرب 6:19 م
موعد صلاة العشاء 7:38 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:32 ص
موعد صلاة الظهر 12:35 م
موعد صلاة العصر 3:46 م
موعد صلاة المغرب 6:11 م
موعد صلاة العشاء 7:29 م
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 5:23 ص
وقت صلاة الظهر 12:27 م
موعد صلاة العصر 3:40 م
وقت صلاة المغرب 6:06 م
وقت صلاة العشاء 7:22 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 5:28 ص
موعد صلاة الظهر 12:33 م
موعد صلاة العصر 48: 3 م
موعد صلاة المغرب 6:16 م
موعد صلاة العشاء 7:29 م
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