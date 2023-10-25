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حصاد الوزارات.. السكة الحديد تتيح غدا حجز تذاكر 4 قطارات VIP من ماكينات الدفع الفورى

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قطار سكة حديد - صورة أرشيفية القاهرة - سامية سيد - قطار سكة حديد - صورة أرشيفية

كتب: محمد الأحمدى

الثلاثاء، 24 أكتوبر 2023 05:00 م

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم:

 

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