شكرا لقرائتكم خبر عن مخصب قوى للأرض.. 6 معلومات عن زراعة محصول الفول فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الفول أحد أهم المحاصيل البقولية الشتوية، التي تسعى الدولة جاهدة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي منه من خلال التوسع في المساحة المنزرعة منه، وكذلك زيادة الإنتاجية من وحدة المساحة.

وفى التقرير التالى نتعرف على كافة التفاصيل حول محصول الفول:

1- المساحة المنزرعة خلال الموسم الماضي كانت 110 ألف فدان بما يحقق اكتفاء بنسبة تتراوح من 30 إلى 35%.

2- المساحة المطلوبة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الفول 350 ألف فدان.

3- من المتوقع أن تبلغ المساحة خلال الموسم الحالي 200 ألف فدان.

4- الفول مخصب قوي للأرض، بما يسهم به من 25% أزوت للفدان وهذا يوفر في عملية التسميد للمحصول التالي بما يعادل 100 كيلو جرام أزوت.

5- للتوسع في الإنتاجية يجب التحميل على الزراعات المختلفة بما يساهم في الاتجاه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وخاصة في الأراضي المنزرعة بالبنجر وكذلك التوسع في زراعته في الأراضي الجددة.

6- في الوادي الجديد تم زراعة صنف وادي 1 والذي يتم جنيه على 120 يوم بما يوفر شهرين عن الميعاد في منطقة الدلتا، وبمتوسط إنتاجية تتراوح بين 12 إلى 14 أردب للفدان.