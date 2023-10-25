شكرا لقرائتكم خبر عن مخصب قوى للأرض.. 6 معلومات عن زراعة محصول الفول فى مصر والان مع تفاصيل الخبر
وفى التقرير التالى نتعرف على كافة التفاصيل حول محصول الفول:
1- المساحة المنزرعة خلال الموسم الماضي كانت 110 ألف فدان بما يحقق اكتفاء بنسبة تتراوح من 30 إلى 35%.
2- المساحة المطلوبة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الفول 350 ألف فدان.
3- من المتوقع أن تبلغ المساحة خلال الموسم الحالي 200 ألف فدان.
4- الفول مخصب قوي للأرض، بما يسهم به من 25% أزوت للفدان وهذا يوفر في عملية التسميد للمحصول التالي بما يعادل 100 كيلو جرام أزوت.
5- للتوسع في الإنتاجية يجب التحميل على الزراعات المختلفة بما يساهم في الاتجاه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وخاصة في الأراضي المنزرعة بالبنجر وكذلك التوسع في زراعته في الأراضي الجددة.
6- في الوادي الجديد تم زراعة صنف وادي 1 والذي يتم جنيه على 120 يوم بما يوفر شهرين عن الميعاد في منطقة الدلتا، وبمتوسط إنتاجية تتراوح بين 12 إلى 14 أردب للفدان.
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