اليوم.. رئيس قطاع الفنون التشكيلية يفتتح 3 معارض بمركز الجزيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر

يفتتح الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية ثلاثة معارض فنية متنوعة بقاعات مركز الجزيرة للفنون بالزمالك، اليوم الأربعاء 25 أكتوبر في تمام السابعة مساءا.

وتأتي المعارض الثلاثة تحت عناوين "رحلة حياة" للفنان الراحل حسن عثمان بقاعة أحمد صبري، معرض " شخوص " للفنان ماهر عراقيب بقاعة راغب عياد، ومعرض " من وحي الكتب " للفنانة مها جورج بقاعة الحسين فوزي، وتستمر المعارض حتى 4 نوفمبر 2023.

وعن العرض الفني قال وليد قانوش: "يمثل الفنان الراحل حسن عثمان حالة خاصة في فن النحت الخزفي من حيث نسقه المتفرد والمتميز بمعالجة خالية من الافتعال وصيغ معينة للوجوه مباغته وقادرة على لفت الأنظار .. الوجه بصفة خاصة كان دائماً عنصر جذب وخيال وإلهام للكثير من الفنانين الذين تناولوه كمفردة وعنصر هام بالداسة.

وأضاف: أما الفنان ماهر عراقيب فكون جسراً صميمياً بينه وبين الأسس التي حاورت الفكر وأعطته نتاج فني جمالي صاغ به (الجسد) حتى أصبح الموضوع ووحدته محور العمل الفني الذي عمل وفق آليات من العلاقات المتبادلة المتفاعلة مع بعضها بشكل حيوي .. ودائما ما كان الخيال والقصص الأسطوري منطلق لإثراء التعبير في التصوير الحديث والمعاصر، وكان هذا ما شغف وجدان الفنانة مها جورج فقررت أن تبحر في عوالم الأسطورة والقصص التراثية لتعيد صياغتها أو تجسيد مشاهد منها برؤى جديدة ولغة جديدة نستشف معاني مفرداتها من خلال إضفاء جو أسطوري على المنظر أو من خلال الجمع بين الرمزية والتعبيرية.