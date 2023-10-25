تغليف الحقائب وانتظار السيارات.. تعرف على أسعار الخدمات بمطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد

يطلب بعض الركاب خدمات إضافية في مطار القاهرة الدولي وغيره من المطارات من ضمنها تغليف الحقائب، خاصة الركاب الذين يخشون على ما بداخل الحقائب أو تعرضها للكسر بسبب نقلها علي يد العمال في المطارات المختلفة، لذلك تقوم أغلب مطارات العالم بتوفير مكان لتغليف الحقائب داخل صالات السفر لخدمة الركاب من ناحية وهو ما يترتب عليه تحقيق مكاسب مادية يوميا للمطار، وتكون الخدمة بأسعار متفاوتة للتسهيل على الركاب.

أما عن خدمة انتظار السيارات داخل ساحات المطار، فهي تخدم يوميا حوالي 70 ألف راكب وحوالي 20 ألفًا من المترددين والعاملين بالمطار.

ويستعرض الخليج 365 أسعار أبرز خدمات التغليف في المطار وكذلك انتظار السيارات.

تغليف الحقائب:

قامت شركة ميناء القاهرة الجوي بتوفير 21 ماكينة تغليف مستوردة من الخارج لحقائب الركاب تحقق إيراداً يوميا بالجنيه والدولار والريال واليورو للمطار بسبب تلك الخدمة التي يقبل عليها آلاف المئات من الركاب يومياً.

وتم توزيع الماكينات داخل كل صالات السفر بالمطار لتغليف الحقائب للركاب قبل السفر وتكون الأسعار 150 جنيهًا للحقائب العادية أو 20 ريالاً أو 5 دولارات أو يورو، و200 جنيه للكرتونة أو ما يعادلها مثل 25 ريالا أو 10 دولارات أو يورو، و300 جنيه لحقيبتين او حقيبة وكرتونة أو حقيبة كبيرة الحجم أو 40 ريالا أو 10 دولارات أو يورو.

وجرى السماح بالعملات الأخرى للتيسير على المسافرين من ناحية وجمع عملات أخرى من ناحية ثانية.

ولقيت الخدمة إقبالاً كبيراً من المسافرين لحماية حقائبهم أثناء السفر، خاصة في رحلات الترانزيت والتي يضطر الراكب للنزول إلى أكثر من المطار، وأصبحت خدمات التغليف من أهم إيرادات أي مطار، بسبب أن بعض المطارات تقوم بتقديم هذه الخدمة بنفسها، وجزء آخر يقوم بطرح هذه الخدمة للشركات الخاصة، والتي تستأجر مكان داخل صالات السفر لتقديم هذه الخدمة للركاب.

انتظار السيارات:

أصبحت رسوم انتظار السيارات بالمطار لأول ساعة بـ25 جنيها بدلا من 20 جنيهًا، على أن يتم احتساب الساعات الأخري بـ 10 جنيهات على الواحدة من بعد الأولى.

وهذه الخدمة تقدمها شركة ميناء القاهرة الجوي للسيارات القادمة مع الركاب أو المترددين على المطار، ويتم استخراج تصريح سنوي للسيارات بالنسبة للعاملين ، وتحقق هذه الخدمات إيرادات كبيرة يوميا لمطار القاهرة الدولي خاصة في أوقات المواسم مثل العمرة والحج وعودة العاملين بالخارج خلال فصل الصيف .