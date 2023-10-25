شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان: نتوسع فى تطبيق منظومة الاختبارات الإلكترونية بالكليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ، إن الجامعة تعمل بشكل مكثف فى سبيل أن تتحول إلى جامعة ذكية رقمية سواء على مستوى المقررات الدراسية ورفعها إلكترونيًا على منصة الجامعة التفاعلية وذلك للقضاء على الكتاب الورقى والتحول إلى الكتاب الإلكترونى.

وأضاف الدكتور السيد قنديل فى تصريحات ل" الخليج 365" أن جامعة حلوان تبذل جهود كبيرة وبشكل جاد فى التحول لجامعة رقمية اذ تم العمل على رقمنة الخدمات المقدمة للطلاب بداية من سداد الرسوم الدراسية وحجز السكن بالمدينة الجامعية وحجز اداء الكشف الطبى فضلا عن تحديث المقررات الدراسية بشكل مستمر.

وتابع الدكتور السيد قنديل أن جامعة حلوان تعمل بشكل مكثف على التوسع فى تطبيق منظومة الاختبارات الإلكترونية وتعميمها على مستوى كافة الكليات خاصة بعد نجاح تطبيقها على مستوى كليات القطاع الصحى ونجاحها فى التطبيق بكلية الحقوق العام الماضى على بعض الفرق الدراسية.