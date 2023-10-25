شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تنظم يوما علميا بعنوان "الدراسات البينية طريق الإبداع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم مركز الدراسات البينية بجامعة حلوان ، اليوم الأربعاء، اليوم العلمي الثاني بعنوان " الدراسات البينية طريق الإبداع والابتكار"، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور محمد عبد المنعم دخيل مدير مركز الدراسات البينية.

ومن المقرر أن يكون ضيف اليوم العلمي الدكتور أيمن محمدي السيد عطا أستاذ كيمياء البوليمرات وعلوم المواد بقسم الاستخدامات البترولية معهد بحوث البترول.

وتبدأ فعاليات اليوم العلمي فى تمام الساعة الحادية عشر صباح اليوم الأربعاء الموافق 25 أكتوبر 2023، بالقاعة الرئيسية بالدور الأرضي بمبنى رئاسة الجامعة.