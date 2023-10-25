فاكسيرا تكشف طرق انتقال عدوى فيروس الالتهاب الكبدى A

القاهرة - سامية سيد -

- الأيدى الملوثة.

- المياه والأطعمة الملوثة.

- ينتقل عبر الاتصال المباشر بإفرازات الشخص المصاب.

وتابعت وزارة الصحة أن حضانة الفيروس تتراوح بين 15 إلى 50 يوما، وتستمر أعراضه لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى شهرين.

وفى سياق متصل، أعلنت شركة فاكسيرا عن توفير جرعة مجانية من لقاح الإنفلونزا الرباعى لمن يقوم بشراء 4 جرعات، مؤكدة أهمية الحصول على اللقاح بالتزامن مع بدء فصل الشتاء، مؤكدة أن اللقاح آمن وفعال ويحمى من مضاعفات الإنفلونزا. وبحسب وزارة الصحة والسكان فإن الفئات الأكثر حاجة للقاح الإنفلونزا تشمل:

- الأطفال خلال السنين الخمسة الأولى من العمر.

- كبار السن ممن تزيد أعمارهم عن 65 سنة.

- أصحاب الأمراض المزمنة كالسكر والقلب وأمراض الصدر والكبد والكلى.

- أصحاب المناعة الضعيفة نتيجة بعض الأمراض أو الأدوية المثبته لجهاز المناعة و من خضعوا لعمليات استئصال الطحال أو زرع الأعضاء كالقوقعة.

- السيدات الحوامل، خاصة في الثلثين الثاني والثالث وحتى أسبوعين بعد الولادة.

- العاملون بالمجال الصحي.