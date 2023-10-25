شكرا لقرائتكم خبر عن 83% من القراء يطالبون بتكثيف الدعاية الخارجية للترويج لسياحة الغوص في مصر والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات الدعاية الخارجية للترويج لسياحة الغوص في مصر، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات الدعاية الخارجية للترويج لسياحة الغوص في مصر وايد 83% من القراء مطالب تكثيف حملات الدعاية الخارجية للترويج لسياحة الغوص في مصر، بينما عارض 17% من القراء مطالب تكثيف حملات الدعاية الخارجية للترويج لسياحة الغوص في مصر.

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