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83% من القراء يطالبون بتكثيف الدعاية الخارجية للترويج لسياحة الغوص في مصر

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القاهرة - سامية سيد -  

في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات الدعاية الخارجية للترويج لسياحة الغوص في مصر، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات الدعاية الخارجية للترويج لسياحة الغوص في مصر

 

وايد 83% من القراء مطالب تكثيف حملات الدعاية الخارجية للترويج لسياحة الغوص في مصر، بينما عارض 17% من القراء مطالب تكثيف حملات الدعاية الخارجية للترويج لسياحة الغوص في مصر.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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