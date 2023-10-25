شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: استمرار تداول القمح بالبورصة المصرية للسلع لمواجهة ارتفاع الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد البورصة المصرية للسلع اليوم الأحد، الجلسة رقم 88 للتداول على سلعة القمح المستورد لطرحه لصالح مطاحن القطاعين العام والخاص بسعر عادل، مما له تأثير إيجابي على أسعار المنتجات التي يدخل الدقيق ضمن مستلزمات إنتاجها ويساهم في الحد من غلاء الأسعار.

وطرحت خلالها الهيئة العامة للسلع التموينية، نحو 10,000 طن قمح روسي مستورد للبيع إلى مطاحن القطاعين الخاص والعام، بسعر 11,000 جنيهاً، للطن الواحد عبر منصة البورصة المصرية للسلع.

وكانت الحكومة قد أطلقت بالتعاون مع اتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية بنسب تتراوح بين 15 و25٪، وتستمر لمدة 6 أشهر تنفيذا لمبادرة مجلس الوزراء التي أطلقها بالتعاون مع الوزارات المعنية واتحادى الغرفة التجارية والصناعية، حيث تتضمن المبادرة 7 سلع وهى "السكر"، وزيت الطعام، والأرز والفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة"، بالإضافة إلى اللحوم والدواجن والبيض، وقامت المنافذ الجمركية بالموانئ، بتطبيق قرار إعفاء نحو 12 سلعة غذائية من الرسوم لمدة 6 أشهر.