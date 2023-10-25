شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات تعديل رخصة محل بإضافة أو إخراج شريك.. اعرف الخطوات والأوراق المطلوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خدمات عديدة تتيحها وحدات الإدارة المحلية لأصحاب المحال التجارية أو الصناعية، منها خدمة تعديل رخصة بإضافة أو إخراج شريك أو شركاء للمحلات التجارية أو الصناعية أو الملاهى، وذلك باتباع الإجراءات وتقديم المستندات التالية:

أولا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

1- مالك المحل أو مستأجر أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق).

2- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

ثانيا: الإجراءات

1- التقدم إلى الشباك بالنموذج المختص والمستندات المطلوبة.

2- التوجه إلى الخزينة لدفع المستحقات المتأخرة.

3- استلام الخدمة.

ثالثا: المستندات المطلوبة

1- صورة عقد شركة موثق بالتعديل المطلوب (إضافة شريك – إخراج شريك).

2- صورة للبطاقة الضريبية متضمنة ما تم من تعديل في الشركاء.

3- صورة المستند الذي يفيد باشتراك الشركاء الجدد في التأمينات (خطاب – شهادة – إيصال) صحيفة الحالة الجنائية للشركاء الجدد (للمحل العام والملاهي فقط).

4- أصل رخصة المحل.

5- صورة عقد إيجار موثق باسم المتنازل إليه في حالة خروج الشريك صاحب عقد الإيجار القديم.

6- صورة بطاقة الرقم القومي للشركاء الجدد.

7- توكيل رسمي في حالة الوكالة.

8- الموقف من التجنيد (في حالة نقل الرخصة لمحل عام أو ملهى) للشركاء الجدد إذا كانت أعمارهم بين 21:30 سنة.