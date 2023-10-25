شكرا لقرائتكم خبر عن 5 إجراءات تساعدك فى استخراج شهادة بيانات عن منشأة سكنية أو تجارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتيح وحدات الإدارة المحلية والمراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء على مستوى المحافظات، العديد من الخدمات للمواطنين، منها خدمة الحصول على شهادة بيانات عن منشأة سكنية أو تجارية، وذلك باتباع الخطوات والإجراءات التالية:

1- مالك المنشأة أو الوحدة أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق).

2- عدم وجود مستحقات متأخرة.

3- ذكر المخالفات إن وجدت.

1- ملء النموذج الخاص بالخدمة.

2- تقديم المستندات المطلوبة للخدمة.

3- سداد رسوم الشهادة.

4- بعد البحث من واقع سجلات الإدارة المختصة.. تعتمد الشهادة بتأشيرة من رئيس الحي ورئيس الإدارة المختصة.

5- تسديد فرق الرسوم (إن وجد) وتلقي الخدة.

1- صورة بطاقة الرقم القومي والتوكيلات إن وجدت.

2- خطاب الجهة الموجه لها شهادة البيانات ومذكور بها ما المطلوب بيانه من الإدارة المحلية.

3- إيصال سداد الرسوم.