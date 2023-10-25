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5 إجراءات تساعدك فى استخراج شهادة بيانات عن منشأة سكنية أو تجارية

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القاهرة - سامية سيد - تتيح وحدات الإدارة المحلية والمراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء على مستوى المحافظات، العديد من الخدمات للمواطنين، منها خدمة الحصول على شهادة بيانات عن منشأة سكنية أو تجارية، وذلك باتباع الخطوات والإجراءات التالية:

أولا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

1- مالك المنشأة أو الوحدة أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق).

2- عدم وجود مستحقات متأخرة.

3- ذكر المخالفات إن وجدت.

 

ثانيا: إجراءات الحصول على الخدمة

1- ملء النموذج الخاص بالخدمة.

2- تقديم المستندات المطلوبة للخدمة.

3- سداد رسوم الشهادة.

4- بعد البحث من واقع سجلات الإدارة المختصة.. تعتمد الشهادة بتأشيرة من رئيس الحي ورئيس الإدارة المختصة.

5- تسديد فرق الرسوم (إن وجد) وتلقي الخدة.

 

ثالثا: المستندات المطلوبة

1- صورة بطاقة الرقم القومي والتوكيلات إن وجدت.

2- خطاب الجهة الموجه لها شهادة البيانات ومذكور بها ما المطلوب بيانه من الإدارة المحلية.

3- إيصال سداد الرسوم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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