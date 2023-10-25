شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارا.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء طقسا مائلا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حارا على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيفا فى أول الليل مائلا للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيفا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا وقد تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من أقصى جنوب البلاد.

كما تتوقع هيئة الأرصاد اليوم انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة فى الساعات المتأخرة من الليل وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 23، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 21، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 19، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 18، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 22، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 23.