أمطار رعدية وضباب على هذه المناطق.. تعرف على طقس الـ 6 أيام المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس الأيام المقبلة بداية من غد الأربعاء 25 أكتوبر، إلى يوم الاثنين الموافق 30 أكتوبر الجاري؛ وذلك على كافة أنحاء البلاد.

وحذرت الهيئة السائقين بتوخي الحذر أثناء القيادة، بسبب تكون الشبورة المائية على الطرق، التي تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق؛ وفيما يلي تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

طقس الأربعاء والخميس:

تتكون الشبورة المائية، بشكل كثيف في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتي شمال الصعيد لطيف على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وكشفت الأرصاد عن وجود فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصي جنوب الصعيد قد تكون رعدية أحيانا على فترات متقطعة، بنسبة حدوث 20%.

وعن حالة البحر المتوسط، لفتت الأرصاد إلى ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

طقس الجمعة:

تتكون الشبورة المائية، بشكل كثيف أحيانا في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

سقوط أمطار خفيفة على مدينتي حلايب وشلاتين قد تكون رعدية أحيانا على فترات متقطعة، بنسبة حدوث 20%.

ولفتت الأرصاد إلى أنه اعتبارا من السبت، ستكون هناك فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية احيانا على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء.

طقس السبت:

تتكون الشبورة المائية، بشكل كثيف أحيانا في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية احيانا على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء، بنسبة حدوث 30%.

طقس الأحد:

فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية احيانا على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء، بنسبة حدوث من 30 إلى 40%.