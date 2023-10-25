"رحاب" تطلب خلع زوجها: "بيدخل يستحمى لما أقرب منه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-فاطمة عادل:

تقدمت "رحاب. ف"، 36 سنة، بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، تطالب فيها خلع زوجها مبررة طلبها: "بياكل وينام ويغسل هدومه لوحده.. عنده وسواس النظافة".

تروي الزوجة تفاصيل زواجها: تزوجت من "حسين. ط"، 39 سنة زواجًا تقليديًا، بعد ترشيحه من بعض الأقارب وبعد التعارف وجدته محترم وملتزمًا دينياً، فوافقت على الخطوبة وخلال فترة الخطوبة لم أجده يفعل شئ غير الاهتمام والغيرة التي تجعل كل سيدة سعيدة لكونها محور اهتمام الرجل الذي تحبه.

تكمل الزوجة حديثها: انتقلنا إلى عش الزوجية بعد خلافات بين الأسرتين على مستلزمات الزواج، وبعد الزفاف فرض علي عدم النزول من المنزل نهائياً، وبرر ذلك "بغيرته الشديدة"، فوافقته.

أضافت"رحاب": زوجي لا يريدني فعل شئ بالمنزل، بل يريد خدمة نفسه بنفسه "يأكل ويشرب ويغسل هدومه"، وعندما أتحدث معه يرد قائلاً "مش عايز أتعبك لكني علمت الحقيقة من أسرته أنه مريض بالنظافة الزائدة.. وكان يفعل ذلك بمنزل أسرته".

تشكو الزوجة: لاحظت في الفترة الأخيرة ابتعاد زوجي عني والجلوس بغرفة الأطفال، وكلما حاول الاقتراب يقوم بالاستحمام مرتين وأكثر وكأني مريضة وأنه متخوف دائمًا من انتقال العدوى، لم أتحمل الوضع وحدثت بيننا مشادات يومية، ومع ذلك لم يحاول تغير وضعه أو حاله، فهربت إلى منزل أسرتي بعد 4 أشهر من الزواج.

تختتم: لجأت إلى محكمة الأسرة بعد 5 أشهر من الخلافات الأسرية بيننا لعدم استجابته لكلماتي، ورفعت دعوى خلع حملت رقم 3051 لسنة 2022، ولاتزال منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل بها حتى الآن.