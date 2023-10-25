شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: 12 مادة دراسية للصفوف من الرابع حتى السادس الابتدائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قرارا وزارياً رقم 195 لسنة 2023، بشأن نظام الدراسة والتقييم للطلاب فى الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي من الحلقة الابتدائية، موضحة أنه تطبق المناهج الدراسية المنصوص عليها بالمادة الثانية من هذا القرار على تلاميذ الصفوف الرابع والخامس، والسادس من الحلقة الابتدائية بكافة مدارس التعليم للعام الرسمية - الرسمية للغات والرسمية المتميزة ملفات الخاصة بنوعيها العربي واللغات اعتبارا من العام الدراسي الحالى 2023,2024.

وأوضحت الوزارة فى القرار الوزارى، أنه تشمل المناهج الابتدائية ما يلي: اللغة العربية بواقع خمس فترات دراسية والتربية الدينية الإسلامية والمسيحية، فترة دراسية واحدة، والرياضيات ثلاث فترات والعلوم فترتان، اللغة الإنجليزية فترتان والدراسات الاجتماعية فترة ونصف وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فترة ونصف والمهارات المهنية فترة واحدة والقيم واحترام الأخر نصف فترة والتربية الفنية فترة واحدة والتربية البدنية والصحية فترة واحدة والتربية الموسيقية نصف فترة، وأنشطة التوكاتسو نصف فترة، ومنهج كونكت بلس خاص بالمدارس الرسمية للغات والمدارس التى تدرس باللغة الإنجليزية فترتان دراسيتان.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أن مجمل الفترات لليوم الدراسي 4 فترات ومجمل الفترات أسبوعيا 20 فترة ومدة الفترة (حصتان) 90 دقيقة.

وذكرت الوزارة أنه يشارك في تدريس المناهج الدراسية المشار إليها معلمو المواد الأساسية، كل فى تخصصه ويقوم بتدريس الفترات الدراسية المخصصة لمنهج القيم واحترام الآخر معلم اللغة العربية والتربية الدينية ومع نصف بفترة من فترات اللغة العربية أسبوعيا، وبالنسبة لمادة تكنولوجيا المعلومات يشارك فى تدريسها معلم الحاسب الآلي، أو التطوير التكنولوجي ومادة المهارات المهنية، فيقوم بتدريسها معلمو الأنشطة، أما أنشطة التوكاتسو، فتتم الاستعانة في تنفيذها بالمعلمين الذين تم تدريبهم.

واكدت الوزارة: يكون التوجيه الفني للمواد الدراسية، من خلال توجيه عام المواد الدراسية بالمديرية، كل في تخصصه نزولا بموجه أول المادة بالإدارة التعليمية، حتى موجه المادة المختص بالمديريات، موضحة أنه يجوز لمديري مديرية التربية والتعليم بالمحافظات إجراء التعديلات اللازمة لنظام كل محافظة، بشرط ألا يؤثر ذلك على المحتوى الأساسي للبرنامج الدراسي، وفلسفته، كما يحظر تطبيق أية مقررات دراسية، بخلاف المناهج الواردة بالمادة الثانية من هذا القرار، ويعتمد نظام التقييم على قياس مخرجات التعلم للمواد الدراسية المطورة، ويدرس الطلاب في الصفوف الرابع والخامس والسادس) من الحلقة الابتدائية 12 أثنى عشر مقررا، بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو ويتم تقييمها.