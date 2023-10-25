شكرا لقرائتكم خبر عن عميد طب قصر العينى يقرر رفع الغياب عن الطلاب الفلسطينيين بالكلية.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العينى بجامعة القاهرة، أنه فى إطار الأحداث والعنف فى غزة وفلسطين قرر مجلس الكلية رفع الغياب عن الطلاب الفلسطنيين المتواجدين فى فلسطين، نظرا لصعوبة سفرهم إلى القاهرة فى ضوء الأحداث الاخيرة التى يشهدها قطاع غزة.

وأضاف الدكتور حسام صلاح فى تصريحات لـ"الخليج 365" أن ذلك يأتى فى إطار توجيهات الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة وبالتنسيق معه للحفاظ على مستقبل الطلاب، فضلا عن احتفاظ الطلاب بكامل درجاتهم عند اداء الامتحانات التى تخلفوا عن التقدم لها وحضورها بسبب الأحداث

وتابع عميد كلية طب قصر العينى بجامعة القاهرة، أن دخول الامتحانات بالنسبة للطلاب الفلسطينين المتواجدين فى مصر غير مرتبط أيضًا بسداد المصروفات والرسوم الدراسية وغير إلزاميًا سداد المصروفات حتى يتمكن الطلاب من دخول الامتحانات.

وكان طلاب كلية طب قصر العينى بجامعة القاهرة، قد نظموا وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطينى، تنديدا بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلى وممارسات العنف ضد الشعب الفلسطينى والمدنيين والأطفال جراء القصف الإسرائيلى تجاه قطاع غزة.

شارك فى الوقفة الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العينى، وعدد من الطلاب والاتحادات الطلابية، ورفع المشاركون فى الوقفة العلم المصرى وعلم فلسطين.