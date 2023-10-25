شكرا لقرائتكم خبر عن مطار العريش يستقبل 41 طائرة شحن مساعدات لغزة نقلت 864 طن مواد إغاثية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع عدد طائرات الشحن التى نقلت مساعدات لغزة وهبطت بمطار العريش إلى 41 طائرة قام الهلال الأحمر المصرى بإستلام شحناتها وتفريغها ونقلها من المطار وإعادة تجهيزها لتصل لقطاع غزة عبر معبر رفح.

وقال الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر المصرى بشمال سيناء، إن إجمالى الطائرات التى هبطت بمطار العريش وصل إلى 41 طائرة، نقلت 864 طنا من المساعدات الطبية والغذائية ومواد الإغاثة العاجلة، إضافة لعدد 3 سيارات إسعاف، و19 طبيبا.

وأشار إلى أن شحنات المساعدات تسلمها الهلال الأحمر المصرى فور وصولها لمطار العريش، وتم نقلها لمخازن الهلال الأحمر فى مدينة العريش، بينما تنقل الأدوية للمخزن الإقليمي التابع لوزارة الصحة بالعريش، ويتم تباعا نقل المساعدات بعد تجهيزها على شاحنات تتجه بها لمعبر رفح ومنها يتم تسليمها للهلال الأحمر الفلسطينى بالتتابع.

وأوضح أن الشحنات التى وصلت مطار العريش نقلت بالطائرات هى: 3 من منظمة الصحة العالمية، 2 من اليونسيف، 3 من برنامج الغذاء العالمى، 2 مشتركة من الغذاء العالمى واليونسيف، 1 من الهيئة الخيرية الأردنية، 2 من الهلال الأحمر العراقى، 1 الصليب الأحمر الدولى، 1 من الاردن، 8 من تركيا، 1 من الامارات، 1 من تونس، 4 من قطر، 1 من فنزويلا، 1 من البرازيل، 1 من روسيا، 1 من باكستان، 1 من الهند، 4 من الجزائر، 3 من الكويت، 1 البحرين.

وبدورهم يواصل الشباب التابعين للهلال الأحمر المصرى دورهم البطولى فى تفريغ الشاحنات ونقلها على مدار الساعة.

قال المهندس محمود فريد، المدير التنفيذى لفرع الهلال الأحمر بشمال سيناء، ان الشباب ينتشرون فى كل مواقع عملهم بالعريش، وفور وصول كل طائرة يقومون بتفريغ شحنتها ونقلها على شاحنات وصولا للمخازن الفرعية وفيها تتم اعمال التفريغ وإعادة التجهيز.

وأوضح سعيد محمود محمد، مسئول مخازن الهلال الأحمر المصرى، أنه فور حدوث العدوان على غزة تحركت أطقم الهلال للمعاونة فى نقل المساعدات للأشقاء فى قطاع غزة، والتى يتواصل نقلها تباعا برا وجوا.

وأضاف انه تم توفير أكثر من 9 مخازن مجهزة بالعريش فى ومخازن وفرتها المحافظة باستاد العريش والصالة الرياضية، وجارى توفير اخرى وفيها يتم حفظ المساعدات التى تصل وتجهيزها، وإعادة نقلها على شاحنات لتصل لمعبر رفح، فضلا عن حفظ الادوية فى ثلاجة المخزن الاقليمى للادوية التابع لوزارة الصحة بالعريش حفاظا عليها.

اضاف الدكتور رائد عبد الناصر، الأمين العام لفرع الهلال الأحمر المصرى بشمال سيناء، انه اضافة لإستلام الهلال الأحمر شحنات إغاثة دولية ومحلية، يستقبل الفرع فى مقره بالعريش المساعدات بكل انواعها التى يمكن ان يقدمها المواطنين، لافتا انه يتم استقبال المتبرع وتسجيل بيانات ماتبرع به وتسليمه ايصال استلام رسمى ثم توجيه المساعدة، و تضاف فى المخازن وتجهز لنقلها لغزة.



اثناء تجهيز مساعدات



شباب الهلال الاحمر ينقلونمساعدات



شحن المساعدات من الطائرات



شحن المساعدات

طائرة تحمل مساعدات



طائرة مساعدات لغزة بمطار الرش



عمل لايتوقف لشباب الهلال الاحمر