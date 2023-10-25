شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الوطنية: تصويت انتخابات الرئاسة بالخارج بإشراف أعضاء السلك الدبلوماسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، إن اللجان المشرفة على عملية إدلاء المصريين المقيمين بالخارج في الانتخابات الرئاسية، وأعمال الاقتراع والفرز والحصر العددي للأصوات ستشكل بترشيح من وزارة الخارجية من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، ويعاونهم أمين أصلي أو أكثر العاملين بوزارة الخارجية.

وقالت الهيئة بالقرار رقم 26 لسنة 2023، بشأن قواعد وإجراءات تصويت المصريين المتواجدين خارج جمهورية مصر العربية في الانتخابات الرئاسية 2024، والذي نشر بالجريدة الرسمية، إنه لكل مصري يوجد خارج مصر في اليوم الذي تجرى فيه انتخابات رئيس الجمهورية بالخارج، الحق في الإدلاء بصوته في الانتخاب، متى كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنا الرقم القومي .

كما جاء بالقرار أن يكون التصويت عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق، ولا يقبل في إثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومى.

ويبدأ الاقتراع بالخارج من الساعة التاسعة صباحا ، وحتى الساعة التاسعة مساءً وفقا لتوقيت الدولة التي يجري فيها الاقتراع، على النحو المبين بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، على أن يتخلله ساعة راحة يحددها رئيس اللجنة، بما لا يخل بضمان حسن سير العملية الانتخابية. وإذا وجد ناخبون في جمعية الانتخاب - عند انتهاء الميعاد – لم يدلوا بأصواتهم يحرر رئيس اللجنة كشفا بأسمائهم ، وتستمر عملية الانتخاب حتى الانتهاء من إبداء أرائهم .