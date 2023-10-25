شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: الانتهاء من 324 مجمع خدمات حكومية بالمحافظات ضمن حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريرًا من الوحدة المركزية للمبادرة حول مستجدات الموقف التنفيذى والتشغيلى لمجمعات الخدمات الحكومية ومشروعات الإدارة المحلية بقرى المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية.

وقال وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تلعب دورًا أساسيًا فى تجهيز وتشغيل مجمعات الخدمات الحكومية والتى وجه الرئيس السيسى نحو إنشائها على مستوى الوحدات المحلية القروية بقرى المبادرة الرئاسية فى ظل متابعة أسبوعية من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، مشيرًا إلى أن عدد المجمعات التى تم نهو الأعمال الإنشائية بها بلغ حوالى 324 مجمعًا من إجمالى 332 مجمعا، وجارى استكمال العمل بباقى المجمعات وفقًا للجدول التنفيذى والبالغ عددها 8 مجمعات كما تمت عملية الاستلام الابتدائى لعدد 251 مجمعًا.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن وزارة التنمية المحلية وضعت بالتنسيق مع الجهات المعنية خطة لتشغيل مجمعات الخدمات الحكومية تباعًا، واستيفاء كافة المتطلبات الخاصة بتشغيلها ( توصيل المرافق - التأثيث والتجهيز – تدريب الكوادر البشرية )، وحتى الآن انتهت الوزارة من تأثيث وتجهيز 162 مجمع خدمات حكومية، ونهو توصيل المرافق والعدادات لـ312 مجمعا بنسبة 93% وتم توصيل عدادات الكهرباء إلى حوالى 308 مجمعات بنسبة 92%، وجارى مواصلة أعمال توريد أجهزة الحاسب الآلى وملحقاتها وتجهيز المجمعات بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث تم الانتهاء من أعمال خدمات الانترنت فائق السرعة لعدد 196 مجمعا، مضيفًا أن هذه المجمعات تضم كافة الخدمات الحكومية الإجرائية التى يحتاجها المواطن من الدولة ( خدمات الإدارة المحلية، التموين، التضامن الاجتماعى، الأحوال المدنية، الشهر العقارى، البريد).

ووجه وزير التنمية المحلية، بضرورة المتابعة المستمرة من الوحدة المركزية لمبادرة "حياة كريمة" بالوزارة لباقى المجمعات وعمليات الاستلام الابتدائى لها وتسليم المساحات المخصصة لهيئة البريد المصرى، حيث تم تسليم عدد 253 من المساحات المخصصة لهيئة البريد داخل المجمعات الحكومية، مضيفًا أنه تم أيضًا فى إطار خطة التشغيل تدريب الكوادر المنتقلة إلى 243 مجمع خدمات بإجمالى 6250 موظفا، مشيرًا إلى أنه مع قرب نهو أعمال المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسة التى استهدفت 1477 قرية فى 20 محافظة، وجب تقديم الشكر لفرق العمل بالمحافظات والوزارة على ما بذلوه من جهود كبيرة لتوفير متطلبات تنفيذ مبادرة فخامة رئيس الجمهورية والمتابعة المستمرة وتذليل العقبات وتنسيق الأعمال بكافة القرى مع المحافظات والجهات والوزارات المعنية.

وأكد اللواء هشام آمنة أن الوزارة أشرفت خلال هذه المرحلة على عملية وضع الخطط التنموية المطلوبة للقرى المستهدفة بنهج تشاركى من خلال تشكيل 332 لجنة مجتمعية على مستوى كافة الوحدات المحلية القروية المستهدفة، وذلك فى إطار الاستجابة لتوجيهات الرئيس السيسى بشأن إشراك مواطنى القرى المستهدفة فى اختيار المشروعات ومتابعة تنفيذها، لافتًا إلى أن جهود فرق العمل ساهمت فى توفير 100% من الأراضى المطلوبة لمشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية، والتى بلغت 5545 قطعة أرض.

وحول موقف تنفيذ مشروعات الإدارة المحلية بقرى المبادرة الرئاسية، قال اللواء هشام آمنة، أنه تم الانتهاء من تنفيذ عدد 184 مشروعا بنسبة 52% من إجمالى 351 مشروعًا بتكلفة تبلغ 1,6 مليار جنيه منها 124 سوقا حضاريا و97 موقف سيارات و130 نقطة إطفاء، لافتًا إلى أنه جارى العمل على نهو عدد 167 مشروعا بنسبة تنفيذ 48%، وتساهم هذه المشروعات بدرجة كبيرة فى تحسين المستوى الحضارى والقضاء على السويقات ومواقف السيارات العشوائية وتعزز من حركة الاقتصاد المحلى وتوفر موارد جيدة لتعظيم الايرادات الذاتية للمحافظات، فضلًا عن قيام الوزارة بلعب دور مستمر ودائم فى دعم التنسيق بين جهات التنفيذ والمحافظات ووحدات الإدارة المحلية بما يضمن إزالة أى معوقات تعترض تنفيذ أيًا من مشروعات المبادرة الرئاسية.

وأكد وزير التنمية المحلية على متابعة رئيس الوزراء لكافة المستجدات الخاصة بتنفيذ المشروعات المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية بصورة دورية عبر اجتماعات مع الوزراء والجهات المعنية، مؤكدًا على أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين وزارات ومؤسسات وأجهزة الدولة، وهو ما يساهم فى التغلب على أى معوقات واستمرار التنفيذ.