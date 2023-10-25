تعرف على اختصاصات وحدة قضايا الاستثمار لفحص الشكاوى بالنيابة الإدارية

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة النيابة اختصاص وآليات التواصل مع "وحدة قضايا الاستثمار" بالنيابة الإدارية، والتي تختص بإجراء الفحص والتحقيق في موضوعات الشكاوى والبلاغات وثيقة الصلة بالاستثمار.

وتتمثل اختصاصات وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية:

1- الشكاوى المقدمة من المستثمرين ضد المختصين بالجهات الإدارية، متى تعلقت بالمشروعات الاستثمارية أو بتطبيق أحكام قانون الاستثمار.

2- البلاغات التي ترد من الجهات الرقابية والإدارية بشأن الوقائع التي تمس مناخ الاستثمار.

3-المخالفات الناشئة عن الامتناع أو التراخي في تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، علاوة على التراخي في تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم المصرية في الدعاوي ذات الطابع الاستثماري.

صرح المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير بأن الوحدة "وحدة قضايا الاستثمار" تتلقى شكاوي المستثمرين على مدار الساعة عبر:

- البريد الإلكتروني الرسمي: [email protected]

- ومن خلال الخط الساخن: "16117" من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة عصراً، طوال أيام الأسبوع.