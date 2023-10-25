شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم المعلومات حول إطلاق مياه النيل فى ترعة السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ نحو 25 عامًا وتحديدًا فى عام 1998 تم إطلاق مياه نهر النيل عبر ترعة السلام فى إطار مشروع تنمية سيناء، حيث يساهم المشروع في إضافة نحو 620 ألف فدان للرقعة الزراعية تروي بمياه النيل بعد خلطها بمياه الصرف الزراعي بنسبة 1:1 وتمتد ترعه السلام وفروعها بطول 262 كم.

وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل

1- بدأت فكرة توصيل مياه النيل إلى سيناء في عام 1979 تحت عنوان "مشروع زمزم الجديد" في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

2- أطلق الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك مشروع ترعة السلام في عام 1997.

3- تم إطلاق مياه نهر النيل لأول مرة عبر ترعة السلام في 25 أكتوبر 1998.

4- تم إطلاق مياه النيل لأول مرة في أربعة مآخذ بترعة الشيخ جابر الصباح في 8 سبتمبر 2011.

5- افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي محطة المحسمة في 22 أبريل 2020.

6- افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي محطة بحر البقر في 27 سبتمبر 2021.

7- تم تمويل مشروع ترعة الشيخ جابر الصباح من خلال قروض كويتية ميسرة مقدمة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

8- تم تمويل مشروع محطة المحسمة من خلال قروض سعودية ميسرة في إطار برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء.

9- تم تمويل مشروع محطة بحر البقر من خلال قروض كويتية ميسرة مقدمة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.