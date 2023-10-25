شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم المعلومات حول إطلاق مياه النيل فى ترعة السلام والان مع تفاصيل الخبر
وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل
1- بدأت فكرة توصيل مياه النيل إلى سيناء في عام 1979 تحت عنوان "مشروع زمزم الجديد" في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات.
2- أطلق الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك مشروع ترعة السلام في عام 1997.
3- تم إطلاق مياه نهر النيل لأول مرة عبر ترعة السلام في 25 أكتوبر 1998.
4- تم إطلاق مياه النيل لأول مرة في أربعة مآخذ بترعة الشيخ جابر الصباح في 8 سبتمبر 2011.
5- افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي محطة المحسمة في 22 أبريل 2020.
6- افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي محطة بحر البقر في 27 سبتمبر 2021.
7- تم تمويل مشروع ترعة الشيخ جابر الصباح من خلال قروض كويتية ميسرة مقدمة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
8- تم تمويل مشروع محطة المحسمة من خلال قروض سعودية ميسرة في إطار برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء.
9- تم تمويل مشروع محطة بحر البقر من خلال قروض كويتية ميسرة مقدمة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
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