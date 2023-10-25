شكرا لقرائتكم خبر عن قائد الجيش الثالث للرئيس السيسي: جاهزون لطى الأرض فى نطاق مسؤوليتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد اللواء أركان حرب شريف جودة العرايشي قائد الجيش الثالث الميداني، أننا اليوم في أعلي درجات الكفاءة القتالية والاستعداد القتالي وجاهزون لطى الأرض في نطاق مسؤوليتنا أو أي مكان آخر يتم تكليفنا بالانطلاق إليه.

وأضاف قائد الجيش الثالث الميداني، في كلمته خلال تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي إجراءات تفتيش حرب الفرقة الرابعة المدرعة بالجيش الثالث الميداني: "واضعين نصب أعيننا المصلحة العليا بالبلاد، محافظين على أمنها وأمانها واهبين أنفسنا وأرواحنا فداء لترابها الغالي، لا ندخر جهدا في التدريب ولا نضيع وقت في ما لا استفادة منه".