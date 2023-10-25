شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا بعنوان "طريق النصر" عن الجيش الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت فعاليات تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي لاصطفاف تفتيش حرب الفرقة الرابعة المدرعة في الجيش الثالث الميداني بالسويس، عرض فيلم تسجيلي بعنوان: "طريق النصر". واستعرض الفيلم التسجيلي بطولات وتضحيات الجيش الثالث الميداني ومشاركته في الدفاع عن قناة السويس، ودوره العظيم في حرب السادس من أكتوبر عام 1973، وعرض الفيلم شهادات من قيادات الجيش الثالث الميداني خلال حرب أكتوبر، في إطار البطولات العديدة التي قدمها خلال نصر أكتوبر.

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