شكرا لقرائتكم خبر عن تبدأ الأحد.. جدول امتحانات شهر أكتوبر للصفين الأول والثانى الإعدادى بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن موعد انطلاق امتحانات شهر أكتوبر لطلاب مدارس المحافظة، مؤكدة انطلاق امتحانات الشهر لجميع المراحل "ابتدائى – إعدادى – ثانوى" خلال الفترة من يوم الأحد 29 أكتوبر حتى يوم الخميس 2 نوفمبر 2023.

ونوضح في السطور التالية جدول امتحانات شهر أكتوبر لطلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي.

-الأحد 29 أكتوبر 2023: امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

-الإثنين 30 أكتوبر 2023: امتحان مادتي اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.

-الثلاثاء 31 أكتوبر 2023: امتحان مادتي العلوم والتربية الفنية.

-الأربعاء 1 نوفمبر 2023: امتحان مادتي الجبر والهندسة.

-الخميس 2 نوفمبر امتحان مادتي الدراسات والتربية الرياضية.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن يتم الامتحان في الأجزاء المقررة خلال شهر أكتوبر، ويكون على هيئة أسئلة مبسطة ويوضع بمعرفة موجه المادة، مشيرة إلى أنه يتم في جزء من الحصة ما عدا الحصة الأولى حسب ظروف كل مدرسة، ومنوهة بأن التربية الرياضية خاصة بالمدارس الرياضية.

وأرسلت المدارس، تعليمات للطلاب بشأن امتحانات شهر أكتوبر لصفوف النقل "ابتدائي وإعدادي وثانوي"، والمقرر أن تبدأ نهاية الشهر الجاري، وفقاً للجداول المعلنة والمحددة لكل مديرية تعليمية.

ووجهت المدارس عدة تعليمات وتنبيهات لعقد امتحان شهر أكتوبر، وذلك عل النحو التالي:

- تعقد امتحانات شهر أكتوبر في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر وفي الجزء المقرر تدريسه خلال ذلك الشهر.

- ممنوع الغياب نهائيًّا لأى طالب أو طالبة أثناء امتحانات شهر أكتوبر.

- فى حالة المرض على الطالب أثناء انعقاد امتحانات شهر أكتوبر، أن يحضر إلى الامتحان متخذًا كافة الإجراءات الأحترازية حيث أنه يمتنع على الطالب تجاهل هذه الإجراءات.

- خلال امتحانات شهر أكتوبر سيكون اليوم الدراسي كاملًا وسيعقد الامتحان في الحصة (الثالثة والرابعة).

- ممنوع انصراف الطالب من المدرسة خلال امتحانات شهر أكتوبر إلا بعد انتهاء اليوم الدراسي.

- ممنوع تواجد أولياء الأمور داخل المدرسة خلال فترة امتحانات شهر أكتوبر إلا للضرورة القصوى.

- حضور الطالب في امتحانات شهر أكتوبر يكون بالزى المدرسي ويمنع الزي المخالف.

- على الطالب أن يلتزم بحضور امتحانات شهر أكتوبر ومعه أدواته المدرسية الخاصة به.