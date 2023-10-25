شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: ندوة للتوعية بالسلامة والصحة المهنية فى مدارس أسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة العمل أن مديرية العمل بمحافظة أسيوط نظمت من خلال مكتب شرقى للسلامة والصحة المهنية ندوة توعوية وتثقيفية بمدرسة الشهيد أحمد جلال بأسيوط، وذلك فى مجالات السلامة والصحة المهنية، والأضرار والأخطار الناتجة عن عدم الالتزام بضوابطها واشتراطاتها، فضلًا عن كيفية التعامل معها، وتحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة، فى ضوء سلسلة من الندوات بدأتها المديرية فى جميع المنشآت فى مختلف القطاعات لنشر تلك الثقافة بين جموع العاملين والطلاب وأصحاب المنشآت، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف العمل على نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بالمدارس والجامعات، ومختلف المنشآت، من خلال استراتيجية عمل واضحة تخلق جيلًا واعيًا لدية مقومات الحياة الآمنة، وتوفر مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية ويدفع خطط التنمية.

وأوضح على مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط فى تقريرٍ للوزارة، أن المديرية بدأت تلك الندوات وتنفذ بشكل دورى ومنتظم لتعزيز نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت التعليمية بالمرحلة الجامعية وما قبل الجامعية، وذلك من أجل الحفاظ على سلامة الطلاب وكذلك العاملين بتلك المنشآت، وذلك فى إطار تنفيذ تكليفات الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة، وفى إطار الخطة الاستراتيجية للوزارة والتى ترتكز على ضمان توفير شروط العمل اللائق وتحسين ظروف العمل، وحاضر فى الندوة الكيميائية سامية نصيف مينا مدير مكتب شرق للسلامة والصحة المهنية.

ندوة للتوعية بالسلامة والصحة المهنية بمدارس أسيوط