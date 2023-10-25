العمل: فتح باب التقديم على برامج تدريب مهنى بقنا بالتنسيق مع الأغذية العالمى

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة العمل عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة قنا، المقابلات الشخصية للشباب من الجنسين المتقدمين للحصول على البرامج التدريبية المجانية المقدمة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى WFP التابع للأمم المتحدة، على مهن صيانة المحمول، والحاسب الآلى، والتفصيل والخياطة، وذلك بديوان عام المديرية، يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن المطلوبة لسوق العمل وتأهيلهم للحصول على فرصة عمل لائقة أو بدء مشروعات صغيرة ومتوسطة تساهم فى تحسين مستويات معيشتهم وتحد من معدلات البطالة وتحقق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأوضح أحمد جابر مدير مديرية العمل بقنا، فى تقريره للوزارة، أنه فى إطار التعاون والتنسيق المستمر بين المديرية والجهات المتخصصة لتوفير البرامج التدريبية المجانية للشباب فى ضوء استراتيجية الوزارة فى التدريب من اجل التشغيل، وفرت المديرية برامج تدريبية على 3 مهن للشباب من الجنسين بمركز التدريب المهنى بقفط التابع للمديرية، على النحو التالى 46 يوما على مهنة الخياطة لعدد 30 فتاة، و56 يوما تدريبيا على مهنتى صيانة المحمول والحاسب الآلى لعدد 30 شابا وفتاة، من الاحد إلى الخميس من كل أسبوع، مع توافر امكانية الإلتحاق بالبرامج لذوى الهمم، وفق أحدث أساليب التدريب العالمية، وشهد المقابلات مدير المديرية، وأحمد على وكيل المديرية، والمهندس عبد الحميد غزالى مدير مركز التدريب، ومحمد أنور منسق برنامج الأغذية بقنا، أحمد حسين أخصائى التوجيه ورئيس اللجنة النقابية، وهناء سعد مدير إدارة بحوث العمالة بالمديرية.