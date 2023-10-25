شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: ملتقى للتوعية بالعنف والتحرش في مواقع عمل الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة العمل فى بيان لها ، إن مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية ، نظمت ندوة للتوعية حول العنف والتحرش فى ضوء إتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 لسنه 2019 ، وذلك بمركز التدريب المهني التابع للمديرية ، وكذلك تنظيم ملتقى السلامة والصحة المهنية بالمنشآت التعليمية ، وذلك بالمجمع التعليمى بالاسماعيلية تناول تقديم محاضرات علمية وعملية حول مفهوم السلامة وخطط الطوارئ داخل المنشآت التعليمية ، يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حول إشتراطات السلامة والصحة المهنية وتنفيذها داخل المنشآت الموجودة بالمحافظات للحفاظ على العمال والممتلكات والمترددين وحمايتهم من مخطار بيئة العمل ، وكذلك التوعية بالحقوق والواجبات التى أقرها القانون والقرارات المنفذة له وتعزيز علاقات العمل بين طرفىة العملية الإنتاجية .

واوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية ، فى تقريرٍ للوزارة ، انه قامت بإلقاء المحاضرات فى الندوة مروة انس مدير وحدة المساواه بين الجنسين ، حول العنف فى أماكن العمل والتحرش وأخطاره المهددة للصالح العام وصالح المنشآت والعمال ، كما حاضر خلال ملتقى السلامة والصحة المهنية داليا حسن احمد مدير مكتب السلامه والصحه المهنيه بالمنطقة الصناعية ، وحسام عبد الرحمن مدير مكتب السلامه والصحه المهنيه بالضواحى ، ومنى محمد محمود مدير التوجيه الفنى والذين تناولوا بالشرح المفصل والتوضيحي مفهوم السلامة والصحة المهنية وخطط الطوارئ بالمنشآت التعليمية وكيفية الوقاية من المخاطر فى حالات الحوادث .